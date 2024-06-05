За попытку сбыть марихуану житель Ингушетии получил 8 лет колонии

Как отмечается, в марте 2022 года мужчина приобрел 7,66 грамма марихуаны для последующего сбыта в Магасе жителю соседнего региона.

Получить прибыль осужденный не смог, поскольку был задержан правоохранителями. Обнаруженный в салоне автомобиля ВАЗ-21112 наркотик был изъят из незаконного оборота.