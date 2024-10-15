За попытку сбыть около 200 граммов наркотиков житель Ингушетии получил 11 лет тюрьмы 

В ходе судебного заседания было установлено, что подсудимый с целью получения финансовой выгоды, посредством интернета вступил в преступный сговор с другим лицом для совместной продажи наркотических веществ.

В соответствии со своей ролью, в сентябре 2023 года он приехал на территорию Ставропольского края, где получил бесконтактным способом из тайника 198 граммов мефедрона. Затем он перевез его на своем автомобиле в республику с целью дальнейшей продажи наркозависимым лицам.

Однако мужчине не удалось довести свой преступный замысел до конца. 1 октября минувшего года сотрудники правоохранительных органов задержали его в Назрани с поличным.