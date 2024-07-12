За сбыт Тропикамида житель Ингушетии ответит в суде 

Отмечается, что в феврале текущего года в сельском поселении Али-Юрт обвиняемый за 24,5 тыс. рублей сбыл «условному закупщику», действующему под контролем правоохранителей, 40 граммов Тропикамида.

Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в суд.

Напомним, Тропикамид — это аптечные капли для глаз, используемые для расширения зрачков и обследования глазного дна. Медицинский препарат часто используют наркозависимые. Уже после нескольких употреблений вещество вызывает сильную зависимость, которая за 7-8 месяцев регулярного приема полностью разрушает организм.

В 2015 году препарат был внесен в перечень запрещенных веществ, поскольку к нему начали проявлять повышенный интерес наркоманы.