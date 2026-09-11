За три летних месяца в Ингушетии произошло 94 пожара 

По данным спасателей, за три летних месяца на территории республики зафиксировано 94 пожара. В 18 случаях возгорания произошли в жилых домах, тогда как остальные инциденты были связаны с горением сухостоя.

Благодаря своевременно проведенным профилактическим мероприятиям, в регионе удалось избежать природных пожаров. Кроме того, отмечено значительное снижение числа возгораний сухой травы: на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной причиной пала травы, как правило, становится человеческий фактор. Нередко граждане поджигают растительность умышленно: бросают непотушенные спички или сжигают мусор и листву, забывая о рисках. В условиях порывистого ветра слабый очаг огня может мгновенно превратиться в неконтролируемую стихию.

Ахмед Котиев отметил, что жертв и пострадавших среди людей из-за горения травы удалось избежать. При этом пожарные расчеты спасли и эвакуировали 13 человек. В жилом секторе самой частой причиной возгораний становится ветхая электропроводка.