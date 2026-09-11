В Ингушетии прошло заседание оперштаба по ситуации на рынке нефтепродуктов 

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и Правительства республики, на встрече участники проанализировали деятельность автозаправочных станций в разных районах, планы и объёмы доставки топлива, текущие запасы, изменение цен на розничном рынке, а также снабжение аграрного сектора.

"Мы обязаны располагать полной информацией по республике: сколько ресурса сейчас в наличии, какие объёмы поступают, где заправки функционируют. В каждом случае сбоев требуется выяснять источник, этап возникновения сложностей и способы их устранения",- подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, по его словам, совместно с антимонопольной службой надо детально изучить ценовую политику. Необходимо понять, что вызывает колебания стоимости, и не позволить неоправданного увеличения цен.

В первую очередь приоритетом являются те отрасли, где дефицит топлива непосредственно влияет на деятельность — это сельское хозяйство, жилищно-коммунальные структуры и другие предприятия. Сластенин обозначил цель — гарантировать бесперебойные поставки и устойчивое функционирование рынка.

По итогам обсуждения был утверждён набор мероприятий, направленных на предотвращение перебоев с поставками и поддержание равновесия в топливной сфере.

Председатель Правительства распорядился вести ежедневный мониторинг обстановки, наладить более тесное взаимодействие с поставщиками и незамедлительно реагировать на любые угрозы, способные нарушить снабжение топливом.