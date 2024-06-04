За вовлечение дочь в попрошайничество иностранке в Ингушетии дали условный срок 

Установлено, что 43-летняя женщина, ранее привлеченная к административной ответственности, в декабре прошлого года вновь заставила несовершеннолетнюю выпрашивать деньги у прохожих на территории, прилегающей к торговому центру «Сийг» в городе Сунжа.

Отмечается, что тем самым она подрывала нормальное нравственное и психофизическое развитие ребенка.

Приговором Сунженского районного суда с учетом наличия на иждивении 7 детей, фигурантке назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на то же время.