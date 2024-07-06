Заставлявшая попрошайничать свою дочь иностранка осуждена в Ингушетии 

Отмечается, что 13-летняя девочка возле магазина «Парус» в городе Карабулаке выпрашивала у прохожих деньги и другие материальные ценности. Тем самым женщина подрывала нравственное и психофизическое развитие подростка.

Карабулакский районный суд, с учетом наличия на иждивении иностранки 4-х несовершеннолетних детей, приговорил ее к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.