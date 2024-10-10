Завершается модернизация подстанции «Плиево» в Ингушетии 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, около 67 тыс. жителей города Карабулака, а также части Гамурзиевкого и Альтиевского административных округов Назрани и сельских поселений Троицкое, Яндаре, Средние Ачалуки и Гази-Юрт начали получать электроэнергию от современного энергетического объекта.

Это первый этап перевода потребителей с подстанции «Старая», которая функционирует с 1955 года и оборудование которой отработало свой нормативный срок.

Реализация перевода потребителей на подстанцию «Плиево» является ключевым этапом в модернизации энергосистемы субъекта.

«Мы последовательно решаем проблему электроснабжения во всех населенных пунктах республики. Это создаёт надежные условия для социально-экономического развития и улучшения качества жизни жителей нашей республики. Кроме того, это ещё дополнительный резерв мощности для новых жилых застроек. Особую значимость имеет тот факт, что к подстанции подключено 63 социально значимых учреждения, в том числе: очистные сооружения, насосные станции, водозаборы и объекты образования и здравоохранения», — отметил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что после завершения технических мероприятий подстанция «Плиево» сможет обеспечить электроэнергией еще 27 тыс. жителей и 15 социально значимых учреждений. До конца года все работы будут завершены.