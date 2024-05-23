Завкафедрой ингушского вуза подозревают в получении взятки в 100 тыс. рублей от студентов

По версии следствия, с апреля по май 2024 года подозреваемая получила от учащихся вуза через посредника взятку свыше 100 тысяч рублей. Деньги были переведены в виде электронного платежа. Вознаграждение полагалось за написание выпускной квалификационной работы и проставление отметки о её сдаче без фактической проверки знаний.

Следственный отдел по Назрановскому району возбудил уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России («получение взятки») в отношении заведующей кафедрой вуза.

Сейчас по этому делу проводятся следственные действия для установления всех фактов произошедшего. Кроме того, расследуются и другие возможные эпизоды преступной деятельности.