Землетрясение магнитудой 2,9 произошло в Ингушетии 

Сообщение о сейсмическом событии поступило в дежурную смену ГУ МЧС в 05:14 мск от диспетчера «Северо-Осетинского филиала ФГБУ научно-исследовательский центр «Единая геофизическая служба РАН».

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Разрушений также не наблюдается.

Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.