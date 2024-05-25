Землетрясение магнитудой 2,9 произошло в Ингушетии 

Землетрясение магнитудой 2,9 балла произошло в республике рано утром в субботу. Эпицентр находился в Малгобекском районе, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.
Сообщение о сейсмическом событии поступило в дежурную смену ГУ МЧС в 05:14 мск от диспетчера «Северо-Осетинского филиала ФГБУ научно-исследовательский центр «Единая геофизическая служба РАН».
Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Разрушений также не наблюдается.
Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.