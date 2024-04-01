Жилищный сертификат вручили пенсионеру МВД по Ингушетии 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба МВД по Ингушетии

В музее регионального министерства внутренних дел пенсионеру-правоохранителю заместитель главы МВД по республике Роман Николаев вручил государственный жилищный сертификат, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что «руководство министерства всегда принимает необходимые меры для реализации социальных гарантий, предусмотренных сотрудникам органов внутренних дел, в том числе в части, касающейся улучшения их жилищных условий».

Роман Николаев и председатель совета ветеранов МВД по региону полковник милиции в отставке Магомедсали Котиев тепло поздравили отставного офицера, пожелали ему семейного благополучия.

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