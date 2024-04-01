Жилищный сертификат вручили пенсионеру МВД по Ингушетии 

Он отметил, что «руководство министерства всегда принимает необходимые меры для реализации социальных гарантий, предусмотренных сотрудникам органов внутренних дел, в том числе в части, касающейся улучшения их жилищных условий».

Роман Николаев и председатель совета ветеранов МВД по региону полковник милиции в отставке Магомедсали Котиев тепло поздравили отставного офицера, пожелали ему семейного благополучия.