Житель Ингушетии хотел заработать на бирже и потерял около 4 млн рублей

Отмечается, что в октябре прошлого года неустановленный мошенник через сеть «Интернет», под предлогом заработка на торговле фьючерсными контрактами, завладел деньгами потерпевшего на общую сумму 3 млн 825 тыс. рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет тюрьмы с крупным штрафом.