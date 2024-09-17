Житель Ингушетии ложно обвинил трех мужчин в избиении

По данным следствия, инцидент произошел 13 августа текущего года, когда обвиняемый подал заявление в МВД России о физическом насилии со стороны троих местных жителей. Однако проведенная проверка установила, что его заявления не соответствуют действительности.

«Следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос)», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.