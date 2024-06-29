Житель Ингушетии обвиняется в незаконном обороте оружия 

По словам собеседника издания, следствием установлено, что 29-летний обвиняемый приобрел и хранил в домовладении по месту своего жительства пистолет, изготовленный самодельным способом, 8 патронов к нему калибра 9×18 мм, а также гранату и СВУ, пригодные для производства выстрелов и взрывов.

Оружие, боеприпасы и взрывные устройства были изъяты из незаконного оборота сотрудниками управления ФСБ по региону в апреле текущего года при проведении ОРМ.

В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяются ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконное приобретение и хранение оружия, боеприпасов к нему и взрывного устройства).