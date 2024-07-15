Житель Ингушетии перевёл мошенникам 1,4 млн рублей на «инвестиции»

«В правоохранительные органы обратился местный житель с жалобой на то, что он стал жертвой мошенничества. Мужчина сообщил, что двое неизвестных людей представились сотрудниками известной инвестиционной компании и предложили ему возможность заработка на инвестициях», — рассказал собеседник.

По его словам, потерпевший перевёл мошенникам 1 миллион 400 тысяч рублей. После этого «сотрудники инвестиционной компании» перестали выходить на связь, не объяснив исчезновение и не вернув деньги мужчине.

В действиях преступников содержатся признаки состава преступления по части 2 статьи 159 УК России («Мошенничество»).

МВД по республике предупреждает граждан о необходимости быть бдительными и осторожными. Не доверяйте сообщениям и звонкам незнакомых лиц в интернете, предлагающих быстрый заработок. Никогда не сообщайте им свои персональные данные и информацию о банковских картах, а также не выполняйте их указания и не переводите им деньги.

«Если вы всё же стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь в полицию. Передайте все известные вам сведения об обстоятельствах произошедшего, включая номер телефона (аккаунт в социальных сетях) или адрес электронной почты злоумышленника», — добавили в ведомстве.