Житель Ингушетии потерял на биржевых торгах более 1,3 млн рублей

Обратившийся в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» мужчина сообщил, что некий «Дмитрий Власов», представившись сотрудником известной инвестиционной компании, под предлогом участия в биржевых торгах для увеличения дохода, ввел его в заблуждение.

Потерпевший перевел с 5 по 28 марта текущего года 1 млн 135 тыс. рублей, после чего связь с ним прервали.

Неустановленному злоумышленнику вменяется ст. 159 УК России, проводится проверка.