Житель Ингушетии потерял около 380 тыс. рублей при «заработке» в интернете 

Потерпевший из Сунжи рассказал полицейским, что в мессенджере WhatsApp ему пришло сообщение от неизвестного, назвавшегося сотрудником крупной сетевой компании. Он предложил онлайн-заработок, выполняя те или иные задания.

Доверившись «работодателю», заявитель зарегистрировался на стороннем электронном ресурсе, отправил номер своей банковской карты, а также другие персональные данные. Более того, он перевел на три карты, принадлежащие неустановленным людям, в общей сложности 379 тыс. 750 рублей.

Мошеннику этого показалось мало. Обманутому мужчине пришло сообщение, что его деньги заморожены, в связи с чем нужно перевести еще 169 тыс. 680 рублей. Заподозрив что-то неладное, тот отказался, после чего связь с ним прервали, деньги не вернули

Полицией по данному факту проводится проверка.