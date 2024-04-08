Житель Ингушетии при покупке пиломатериалов перевел мошеннику 28 тыс. рублей

Решив купить пиломатериалы по объявлению, размещенному в сети «Интернет», житель республики потерял более 28 тыс. рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.
Мужчина рассказал правоохранителям, что после заказа с ним через WhatsApp связался якобы менеджер компании по имени «Роман», который предложил оплатить половину стоимости приобретаемого товара.
Потерпевший перечислил деньги и стал ждать поставки пиломатериалов, которые должны были доставить 3 апреля. Но этого не произошло, а связь с заказчиком «поставщик» прервал.
Дистанционному мошеннику вменяется ч. 1 ст. 159 УК России, ведется проверка.