Житель Ингушетии сел за руль автомобиля в состоянии наркотического опьянения

По словам собеседника издания, мужчина был отстранен от управления транспортным средством, автомобиль доставлен в ОМВД России по городу.

В ходе проверки правоохранители установили, что гражданин ранее привлекался к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении фигуранта составлены протоколы по ряду статей КоАП России. Он водворен в специальное помещение для задержанных лиц. Задержанному вменяется ст. 264.1 Уголовного кодекса страны (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).