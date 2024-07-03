Житель Ингушетии сел за руль автомобиля в состоянии наркотического опьянения

Инспекторы отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции остановили в Назрани ВАЗ-21114 без номерных знаков. Химико-токсикологическое исследование показало употребление водителем сильнодействующих веществ «Трамадол» и «Прегабалин», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.
По словам собеседника издания, мужчина был отстранен от управления транспортным средством, автомобиль доставлен в ОМВД России по городу.
В ходе проверки правоохранители установили, что гражданин ранее привлекался к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В отношении фигуранта составлены протоколы по ряду статей КоАП России. Он водворен в специальное помещение для задержанных лиц. Задержанному вменяется ст. 264.1 Уголовного кодекса страны (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).