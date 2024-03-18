Житель Ингушетии ударил полицейского за задержание его брата

Отмечается, что мужчина был недоволен тем, что его брат привлечен к административной ответственности за управление автомобилем без прав. В результате он проявил насилие в отношении полицейского и был доставлен в отдел.

В действиях злоумышленника усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти).