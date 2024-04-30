Житель Ингушетии украл с чужой карты более 300 тыс. рублей

«Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Назрани и ВОГ МВД России в республике в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили гражданина, причастного к хищению денежных средств на сумму свыше 300 тысяч рублей с чужой банковской карты», — рассказал собеседник.

По его словам, подозреваемый уже признал свою вину и дал показания.

В результате против злоумышленника было возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 3 статьи 158 УК России (кража). В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ожидая решения суда.

Максимальный срок наказания за подобное преступление — лишение свободы на шесть лет.