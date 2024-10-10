Житель Ингушетии устроился на работу в МВД по подложному школьному аттестату

По данным следствия, мужчина приобрел документ в январе 2020 года и лично представил его в подразделение кадровой службы регионального министерства внутренних дел. Он заключил контракт с ведомством и был назначен стажером по должности полицейского 2-го отделения патрульно-постовой службы отдела МВД России по Сунженскому району.

Уголовное дело заведено на основании оперативных материалов, полученных от МВД. Проводятся следственные и процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств преступления.