Житель Малгобека предстанет перед судом за незаконное хранение боеприпасов 

Хусейн Плиев

В Малгобеке городская прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу против местного жителя. Ему вменяют часть 1 статьи 222 УК России, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства региона. 

Отмечается, что обвиняемый незаконно приобрел и хранил в своем гаражном боксе на станции технического обслуживания 151 патрон к огнестрельному оружию, пригодный для стрельбы. 

Боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками МВД России «Малгобекский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий в июле текущего года. 

Уголовное дело прокурором направлено в Малгобекский городской суд для рассмотрения по существу.

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Прокуратура