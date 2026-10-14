Житель Малгобека предстанет перед судом за незаконное хранение боеприпасов 

Отмечается, что обвиняемый незаконно приобрел и хранил в своем гаражном боксе на станции технического обслуживания 151 патрон к огнестрельному оружию, пригодный для стрельбы.

Боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками МВД России «Малгобекский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий в июле текущего года.

Уголовное дело прокурором направлено в Малгобекский городской суд для рассмотрения по существу.