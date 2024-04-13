Житель Назрани Ингушетии стал жертвой дистанционного мошенника 

Житель Назрани сообщил правоохранителям, что неизвестный, взломав аккаунт его знакомого в приложении WhatsApp, прислал от его имени СМС-сообщение с просьбой одолжить 47 тыс. рублей.
Не подозревая, что имеет дело с дистанционным мошенником, заявитель перевел деньги по указанным банковским реквизитам.
Злоумышленнику вменяется ст. 159 УК России, проводится проверка, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.
В ведомстве еще раз напомнили, что нельзя доверять внезапным сообщениям от якобы родных или знакомых с просьбой перечислить деньги.