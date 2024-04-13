Житель Назрани Ингушетии стал жертвой дистанционного мошенника 

Не подозревая, что имеет дело с дистанционным мошенником, заявитель перевел деньги по указанным банковским реквизитам.

Злоумышленнику вменяется ст. 159 УК России, проводится проверка, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.

В ведомстве еще раз напомнили, что нельзя доверять внезапным сообщениям от якобы родных или знакомых с просьбой перечислить деньги.