Житель Владимира получил 15 лет тюрьмы за попытку сбыть в Ингушетии наркотики

По словам собеседника издания, в мае минувшего года мужчина в сети «Интернет» вступил в преступный сговор с другим лицом и в июне прибыл в республику, где бесконтактным способом приобрел более 540 граммов мефедрона, расфасованного в 50 свертков.

Наркотики осужденный должен был разместить в тайниках на территории сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района за денежное вознаграждение. Реализовать задуманное он не смог, поскольку был задержан полицейскими с поличным.

К длительному сроку заключения фигурант приговорен с учетом позиции государственного обвинителя и особо опасного рецидива преступления.