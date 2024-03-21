Житель Вологодской области привез в Ингушетию почти 350 граммов наркотиков

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону, у доставленного в отдел 41-летнего мужчины в ходе досмотра в боковом кармане спортивной сумки обнаружено 342,64 грамма синтетического наркотика — мефедрона.

Следственным отделом ОМВД России по Назрановскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России. Он водворен в ИВС.