Жителей и гостей Ингушетии приглашают на ярмарку «Дошо гуйре» в Сунже

Сегодня, 31 октября, в Сунже на площади перед Дворцом культуры пройдет сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Дошо гуйре», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минсельхоза республики.
Открытие запланировано на 11 часов, подготовка уже идет полным ходом, организаторы приглашают всех желающих. Посетителям мероприятия «Золотая осень» предложат свежую сельхозпродукцию по ценам на 15–20% ниже рыночных.
Также в программе: выставки современных образцов сельскохозяйственной техники и уникальных работ Ассоциации ремесленников (в фойе ДК), концерт с участием солистов Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева. Оборудована фотозона для памятных снимков.