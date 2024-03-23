Жителей Ингушетии предупредили о фейках в связи с терактом в Подмосковье 

Как сказал представитель ведомства газете «Ингушетия», цель теракта и последующих фейков — посеять панику, расколоть общество и обострить ситуацию.

«Обстановка контролируется соответствующими службами. Не поддавайтесь на провокации и не способствуйте массовому распространению недостоверных сведений. Доверяйте только официальным источникам информации», — призвали в министерстве.

Напомним, накануне вечером как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области, после подожгли здание.

По последним данным, погибли 60 человек, ранено 145.