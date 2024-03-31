Жителей Ингушетии предупреждают о пробуждении клещей 

Как сообщили газета «Ингушетия» в ведомстве, с повышением среднесуточных температур воздуха начинается пробуждение этих паразитов, которые являются переносчиками нескольких инфекций как вирусной, так и бактериальной природы — примерно полсотни различных заболеваний.

«На территории республики функционирует природный очаг Крымской геморрагической лихорадки. Ежегодно в регионе проводятся профилактические противоэпидемические мероприятия, направленные на снижение риска заболеваний клещевыми инфекциями населения. Выход клещей и первый случай их контактов с людьми в 2024 году зарегистрирован во второй декаде марта», — отметил собеседник издания.

Он напомнил, что в лесах или парках желательно использовать противоклещевые репелленты, на прогулку стоит одеться так, чтобы клещи не могли заползти под одежду. Также нужно надеть головной убор, выбрать высокую обувь. Лучше избегать участков с густой растительностью, осматривать себя, детей и каждые два часа прогулки и после того, как вернулись домой.

При обнаружении присосавшегося клеща, его необходимо удалить, обратившись к врачу. Если же по какой-то причине вы не можете добраться до специалиста, то сделать это можно в домашних условиях с помощью пинцета, захватив насекомое как можно ближе к хоботку. После ранку необходимо продезинфицировать.