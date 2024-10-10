Жителей Ингушетии предупреждают о провокации с призывами к несанкционированным действиям 

Наказание за подобные действия — лишение свободы на различные сроки по статьям 212 и 280 УК России (массовые беспорядки и публичные призывы к экстремистской деятельности), сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе силового ведомства.

Ранее в Telegram-канале правительства региона появилось сообщение о том, что в свете высказываний отдельных политиков из Чечни в социальных сетях и мессенджерах активизировались провокаторы украинских центров информационно-психологических специальных операций, которые по аналогии с антиеврейскими погромами в Дагестане пытаются спровоцировать национал-сепаратистские акции.

Там отметили, что провокация направлена на дестабилизацию обстановки, чтобы выставить ингушей в неприглядном свете, а руководство республики, которое ведет очень сдержанную и взвешенную информационную политику, обвинить в неспособности успокоить население.

«Просим вас проявить сдержанность, не реагировать на провокации, соблюдать информационную гигиену. Помните — на нашей стороне закон и правда», — отмечается в релизе.

Также министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации отметили, что провокаторы стремятся разжечь межнациональную рознь.

«Призываем вас проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации. Важно соблюдать закон и избегать участия в несогласованных митингах. Будьте внимательны к информации, которую вы получаете, и старайтесь проверять ее достоверность. Думайте самостоятельно и не позволяйте эмоциям управлять вами», — призвали в ведомстве.