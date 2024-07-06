Жителей Ингушетии приглашают на работу в МЧС по Херсонской области

Особое внимание на встрече было уделено нехватке сотрудников в пожарных частях. Чтобы решить эту проблему, МЧС по Херсонской области предлагает работу всем желающим, в том числе тем, кто не имеет высшего образования, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.

Имеются следующие вакансии: помощник начальника караула, старший инструктор по вождению пожарной машины, командир отделения, водитель, старший пожарный и пожарный.

Преимущества работы: дополнительные выплаты: 65% должностного оклада и еще от 70 до 100 тыс. рублей в месяц. Один день службы засчитывается за два. Возможность обучения в высших учебных заведениях МЧС России.

Требования к кандидатам: гражданство России, возраст от 18 до 50 лет, среднее образование и годность к службе в МЧС

«Если вы готовы помогать людям и охранять их безопасность, звоните по телефону: +7 990 253 07 20», — отметили в правительстве Ингушетии.