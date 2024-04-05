Жителей Ингушетии приглашают посетить очередную сельскохозяйственную ярмарку

Как проинформировали «Ингушетию» в пресс-службе сельскохозяйственного ведомства по региону, ярмарка будет работать с 9 до 12 часов. Покупатели получат возможность приобрести разнообразную продукцию по доступным ценам.

«Здесь будет представлен широкий ассортимент товаров, а именно мясо, колбасы, сыры, молочка, фрукты и овощи всевозможных видов, сухофрукты, мед, сахар, копченные изделия, масло, а также различные орехи и многое другое», — подчеркнул собеседник нашего издания.

Отмечается, что данная ярмарка является заключительной из цикла приуроченных к священному месяцу Рамадан.