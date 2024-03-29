Жители Ингушетии могут бесплатно отправить посылки участникам СВО

Жители республики смогут отправлять военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции посылки весом до 10 килограмм на безвозмездной основе.
Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации, передача подобных посылок проходит через любое отделение Почты России. При оформлении в адресной строке необходимо указать следующие данные: 103400, г. Москва.
«Помимо этого, вы также прописываете номер воинской части и ФИО адресата», — подчеркнул собеседник нашего издания.
Отмечается, что количество посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 кг.