Жители Ингушетии проявили интерес к службе в Росгвардии

Как сообщили газете «Ингушетия» в силовой структуре, наибольший интерес у жителей региона вызывали вопросы устройства на службу в войска Национальной гвардии Российской Федерации, а также социальные гарантии для сотрудников и военнослужащих ведомства.

Отмечается, что Микаил Буружев подробно разъяснил всем обратившимся гражданам порядок поступления на службу, в том числе путем обучения в ведомственных учебных заведениях. Генерал дал поручения руководителям структурных подразделений оказать содействие гражданам в подготовке необходимых документов.