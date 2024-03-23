Жители Ингушетии выступили против терроризма

Осудили бесчеловечную акцию лидер турко-месхетинской диаспоры республики Бинали Халилов, председатель национально-культурной автономии «Русь» Антонина Хасиева.

В своем обращении они акцентировали внимание на то, что сегодня как никогда необходимо единение россиян.

Напомним, Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

В своем обращении к россиянам глава государства назвал трагедию кровавым и варварским терактом и заверил, что его заказчики и исполнители не уйдут от наказания.