Жители Ингушетии выступили против терроризма. В специальном видеоролике молодые люди высказали слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших в результате теракта в Подмосковье.
Осудили бесчеловечную акцию лидер турко-месхетинской диаспоры республики Бинали Халилов, председатель национально-культурной автономии «Русь» Антонина Хасиева.
В своем обращении они акцентировали внимание на то, что сегодня как никогда необходимо единение россиян.
Напомним, Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.
В своем обращении к россиянам глава государства назвал трагедию кровавым и варварским терактом и заверил, что его заказчики и исполнители не уйдут от наказания.