Жители Малгобека останутся без воды и электричества на 13 часов

Из-за плановых работ на линии электропередачи 14 октября с 5 до 18 часов будет прекращена подача электроэнергии. Это вызовет остановку второго водоподъемного объекта.
Об этом сообщается в Telegram-канале ГУП «Единый оператор Республики Ингушетия в сфере водоснабжения и водоотведения».
Как следствие, на указанный период вода будет подаваться с ограничениями в Малгобеке и 1-м микрорайоне. Жителям настоятельно советуют заранее сделать запасы для питья и бытовых нужд на время отключения.
В организации принесли извинения за возможные неудобства и попросили отнестись с пониманием.