Жители Малгобека останутся без воды и электричества на 13 часов

Об этом сообщается в Telegram-канале ГУП «Единый оператор Республики Ингушетия в сфере водоснабжения и водоотведения».

Как следствие, на указанный период вода будет подаваться с ограничениями в Малгобеке и 1-м микрорайоне. Жителям настоятельно советуют заранее сделать запасы для питья и бытовых нужд на время отключения.

В организации принесли извинения за возможные неудобства и попросили отнестись с пониманием.