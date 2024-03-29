Жители трех населенных пунктов Ингушетии останутся без света

Рабия Цолоева
Фото:
нейросеть Kandinsky

Завтра, 30 марта, в городе Карабулаке, а также в сельских поселениях Троицкое и Яндаре с 9 до 15 часов не будет света.

Как проинформировали «Ингушетию» в пресс-службе МЧС по региону, отключение электроэнергии связано с проведением плановых ремонтных работ.

Жителей вышеуказанных населенных пунктов призывают к бдительности при обращении с электрическим оборудованием в указанный промежуток времени.

Единая дежурно-диспетчерская служба Карабулака: 8 (8732) 44-43-51.

ЕДДС Сунженского и Назрановского районов: 8 (8734) 72-19-37 и 8 (8732) 22-11-07.

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