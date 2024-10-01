Жители Запорожской области и участники СВО благодарят жителей Ингушетии за поддержку 

Там напомнили, что республика регулярно направляет в тот же город Молочанск строительные материалы, необходимые для восстановления объектов инфраструктуры. Здесь же работает и специальная бригада из региона, которая зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.

«Большое спасибо Главе Ингушетии, начальнику МЧС, специальной бригаде, жителям, к которым мы обратились с просьбой о помощи. Они очень быстро собрали все нужные нам материалы и доставили их», — сказала одна из жительниц города.

В текущем году дети из Токмакского района смогли отдохнуть в высокогорном лагере «Эрзи» («Орел») республики. Один из юношей с восторгом отметил, что он «любит горы намного больше, чем море».

Ранее юные борцы из подшефного района провели спортивно-тренировочные сборы в спорткомплексе, расположенном в живописном предгорном сельском поселении Мужичи региона. Сопровождавшие ребят взрослые наперебой говорили о гостеприимстве ингушей.

«Люди добродушные, просто не слов. Спасибо всем без исключения за теплоту и внимание», — поблагодарила одна из гостей.

Напомним также, что в преддверии начала нового учебного года из Ингушетии в Токмакский район для школьников доставлено более двух тысяч книг.

В то же время, ингушские бойцы также обратились к землякам, поблагодарив за поставку продуктов питания и вещей первой необходимости, отметив, что они ценят это внимание. «Огромное спасибо всем, кто принял участие в сборе и доставке гуманитарной помощи, всем нашим братьям», — подчеркнул один из военнослужащих.