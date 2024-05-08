Жительница Ингушетии 15 лет незаконно получала страховые выплаты за выдуманную травму 

Отмечается, что в апреле 2009 года фигурантка представила в отделение ФСС по Ингушетии поддельные документы о якобы произошедшем с нею несчастном случае на производстве и получении травмы. На этом основании в течение 15 лет она незаконно получала страховые выплаты на общую сумму более 5,7 млн рублей.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.2 УК России. Уголовное дело направлено в Магасский районный суд.

Также заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемой суммы причиненного государству ущерба.