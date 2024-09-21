Жительница Ингушетии незаконно получила пенсионные выплаты на 2,7 млн рублей 

По данным следствия, в 2015 году женщина представила в региональное отделение ПФР подложные документы о признании ее несовершеннолетнего ребенка инвалидом. Между тем, после развода родителей девочка жила с отцом и ее воспитанием мать не занималось. Всего обвиняемая незаконно получила более 2,7 млн рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено Малгобекским городским судом.

Отмечается, что отделением СФР по республике также заявлен гражданский иск о взыскании с фигурантки суммы причиненного государству ущерба.