Жительница Ингушетии обвиняется в связи с террористами

За содействие террористической деятельности против жительницы республики возбуждено уголовное дело, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
По данным собеседника издания, в 2016 году подозреваемая убыла на территорию Сирии, где добровольно вступила в ряды запрещенной в России международной террористической организации.
Находясь в рядах МТО, подозреваемая осуществляла сбор денег, которые в последующем были использованы для нужд террористов.
«В рамках расследования преступления проводятся все необходимые следственные действия. В настоящее время подозреваемая находится на территории САР, в связи с чем объявлена в розыск», — отметили в ведомстве.