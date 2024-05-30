Жительница Ингушетии обвиняется в связи с террористами

По данным собеседника издания, в 2016 году подозреваемая убыла на территорию Сирии, где добровольно вступила в ряды запрещенной в России международной террористической организации.

Находясь в рядах МТО, подозреваемая осуществляла сбор денег, которые в последующем были использованы для нужд террористов.

«В рамках расследования преступления проводятся все необходимые следственные действия. В настоящее время подозреваемая находится на территории САР, в связи с чем объявлена в розыск», — отметили в ведомстве.