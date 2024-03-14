Жительница Ингушетии ответит в суде за сбыт поддельного алкоголя

Там уточнили, что 5 марта текущего года в магазине на улице Кирова в Карабулаке правоохранители изъяли партию бутылок, в которых содержится спиртосодержащая жидкость. Экспертное заключение показало, что продукция не отвечает требованиям безопасности для потребителей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — добавили в ведомстве.

Максимальное наказание за подобное деяние — лишение свободы на срок до двух лет.

Отмечается, что в настоящее время ведутся следственные действия для выяснения причин происшествия.