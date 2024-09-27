Жительница Ингушетии подожгла автомобиль бывшего свекра 

В городе Малгобеке из-за неприязненного отношения женщина подожгла автомобиль бывшего свекра, причинив ущерб в размере 150 тыс. рублей, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.
После обращения в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» горожанина о том, что неизвестный поджег ВАЗ-2107, припаркованный у домовладения, на место выехала следственно-оперативная группа.
Участковые уполномоченные полиции по горячим следам установили и доставили в отдел причастную к деянию гражданку, которая дала признательные показания. Она рассказала, что сделала это из неприязни к мужчине, вылив в салон бензин, принесенный в пластмассовой бутылке.
Автомашина доставлена на территорию отдела полиции. В отношении поджигательницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.