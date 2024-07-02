Жительнице Ингушетии незаконно начислили около 240 тыс. рублей за газ 

Хусейн Плиев

Жительнице Назрановского района необоснованно начислили около 240 тыс. рублей за газ, что было выявлено при проведении проверки прокуратурой, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что начисление с января 2021-го по июль 2022 года производилось по нормативу, а не по показаниям счетчика, установленного в частном доме.

Для устранения нарушений закона было внесено представление гендиректору газовой компании. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования произведен перерасчет по показаниям прибора учета газа, незаконно начисленная задолженность ликвидирована.

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