Жительнице Ингушетии незаконно начислили около 240 тыс. рублей за газ 

Отмечается, что начисление с января 2021-го по июль 2022 года производилось по нормативу, а не по показаниям счетчика, установленного в частном доме.

Для устранения нарушений закона было внесено представление гендиректору газовой компании. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования произведен перерасчет по показаниям прибора учета газа, незаконно начисленная задолженность ликвидирована.