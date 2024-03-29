Жительнице Ингушетии восстановили социальные права при содействии УПЧ в регионе

Там уточнили, что женщина обратилась с жалобой о нарушении ее социальных прав по причине отказа в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Ранее заявительница получала указанные выплаты в 100%-ном размере. В январе текущего года она подала заявление на продление социальных выплат, но ей пришел отказ в назначении по причине отсутствия дохода у супруга. При этом, по словам заявительницы, с декабря 2023 года ее муж официально трудоустроен.

«Информация о том, что мне отказано неправомерно, подтверждается в территориальном отделении СФР по региону. Несмотря на это, экспертный центр СФР в Волгограде вынес отказное решение. Прошу оказать содействие в назначении мне пособия на детей и защитить мои социальные права», — цитирует слова заявительницы пресс-служба.

Отмечается, что после проведения дополнительной проверки поступивших сведений СФР принято решение о назначении ежемесячного пособия в отношении детей заявительницы в размере 14 тыс. 294 руб. на период с января по декабрь 2024 года.