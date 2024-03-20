Жителя Дагестана будут судить в Ингушетии за смертельное ДТП 

Там напомнили, что ночью 30 августа прошлого года в Назрани мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry и следуя по ФАД «Кавказ», выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с Lada Samara

В результате автоаварии 24-летнему водителю отечественного автомобиля были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

При этом обвиняемый, не дождавшись приезда сотрудников Госавтоинспекции, скрылся с места ДТП.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Магасский районный суд.