Жителя Дагестана будут судить в Ингушетии за смертельное ДТП 

В причинении смерти по неосторожности в результате ДТП обвиняется 28-летний житель Дагестана, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.
Там напомнили, что ночью 30 августа прошлого года в Назрани мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry и следуя по ФАД «Кавказ», выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с Lada Samara
В результате автоаварии 24-летнему водителю отечественного автомобиля были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.
При этом обвиняемый, не дождавшись приезда сотрудников Госавтоинспекции, скрылся с места ДТП.
Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Магасский районный суд.