Жителя Ингушетии будут судить за врезку в нефтепровод

Отмечается, что в сентябре 2023 года на окраине сельского поселения Аки-Юрт Малгобекского района Ингушетии мужчина незаконно установил врезку в нефтепровод с целью хищения нефти. Его действия нанесли ущерб трубопроводу.

«Жителю предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и пункту «б» части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу из нефтепровода), а также по части 3 статьей 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность)», — говорится в релизе.

Следствие провело все необходимые мероприятия для расследования этого преступления. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.