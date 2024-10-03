Жителя Ингушетии осудят за хранение более 1 кг марихуаны 

По словам собеседника издания, марихуану массой около 1,1 кг обнаружили и изъяли в августе текущего года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике при проведении ОРМ.

Прокурор направил уголовное дело в Назрановский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 3-х до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.