Жителя Ингушетии осудят за ложный донос на полицейского 

По словам собеседника издания, у мужчины ранее сложились личные неприязненные отношения с правоохранителем, который изобличил его в незаконном хранении наркотиков в значительном размере.

В мае текущего года обвиняемый, решив отомстить полицейскому, находясь в административном здании следственного отдела по Сунженскому району СУ СКР по республике, подал письменное заявление о том, что последний требовал у него деньги за якобы оказанные услуги по содействию в принятии судом в декабре 2022 года решения по назначению ему наказания, не связанного с лишением свободы.

«Таким образом, он обвинил сотрудника полиции в совершении тяжкого преступления, посягая тем самым на нормальную деятельность органов предварительного следствия, а также создавая для невиновного лица угрозу безосновательного уголовного преследования и ограничения его в правах», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сунженский районный суд.