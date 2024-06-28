Жителя Ингушетии осудят за ложный донос на полицейского 

Житель Сунженского района республики обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры региона.
По словам собеседника издания, у мужчины ранее сложились личные неприязненные отношения с правоохранителем, который изобличил его в незаконном хранении наркотиков в значительном размере.
В мае текущего года обвиняемый, решив отомстить полицейскому, находясь в административном здании следственного отдела по Сунженскому району СУ СКР по республике, подал письменное заявление о том, что последний требовал у него деньги за якобы оказанные услуги по содействию в принятии судом в декабре 2022 года решения по назначению ему наказания, не связанного с лишением свободы.
«Таким образом, он обвинил сотрудника полиции в совершении тяжкого преступления, посягая тем самым на нормальную деятельность органов предварительного следствия, а также создавая для невиновного лица угрозу безосновательного уголовного преследования и ограничения его в правах», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сунженский районный суд.