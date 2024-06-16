Жителя Ингушетии осудят за сбыт сильнодействующего вещества 

Лиза Арсамакова

В Ингушетии перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в продаже сильнодействующего вещества. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МВД. 
 

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике выявили факт продажи жителем региона сильнодействующего препарата прегабалина. Экспертиза подтвердила, что было продано 1,56 грамма вещества», — говорится в сообщении. 

Отдел дознания МО МВД России «Малгобекский» возбудил уголовное дело в отношении злоумышленника по части 1 статьи 234 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Наркомания