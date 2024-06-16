Жителя Ингушетии осудят за сбыт сильнодействующего вещества 

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике выявили факт продажи жителем региона сильнодействующего препарата прегабалина. Экспертиза подтвердила, что было продано 1,56 грамма вещества», — говорится в сообщении.



Отдел дознания МО МВД России «Малгобекский» возбудил уголовное дело в отношении злоумышленника по части 1 статьи 234 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.